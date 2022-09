22 settembre 2022 19:34

La manifestazione del centrodestra a Roma: Berlusconi, Salvini e Meloni di nuovo insieme su uno stesso palco

Ecco le immagini della manifestazione del centrodestra, per la chiusura della campagna elettorale, in piazza del Popolo a Roma. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, Matteo Salvini, della Lega, e Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, sono di nuovo insieme su uno stesso palco dopo due anni. L'ultima volta era il 24 gennaio 2020 e i tre erano in piazza del Popolo a Ravenna, prima delle Regionali in Emilia-Romagna.