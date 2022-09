Elezioni, Serracchiani: congresso Pd per rinnovamento totale

"Il congresso sarà un passaggio fondamentale, deve essere la ricostruzione collettiva del partito, il rinnovamento politico e programmatico per preparare l'alternativa, prima nelle città e nelle Regioni e poi a Roma".

Lo ha detto il vicepresidente del Pd, Debora Serracchiani, all'indomani delle elezioni. "Non commetteremo l'errore di farne un'altra occasione per contarci, bensì per confrontarci e superare i limiti che abbiamo sperimentato in queste elezioni", ha aggiunto.