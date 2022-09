Elezioni, Salvini: "Su caro bollette governo ha il dovere di intervenire"

Dal palco di Pontida, il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato che degli aumenti del gas e dei costi per gli italiani.

"Intervenire contro il caro bollette non è un capriccio della Lega ma un sacrosanto dovere del governo in carica", ha detto. "L'Europa se c'è batta un colpo perché non ci stiamo accorgendo della presenza dell'Ue", ha aggiunto Salvini.