Elezioni, S&P: "Per nuovo governo Italia scelte difficili"

Il nuovo governo italiano si trova davanti a "scelte difficili" nell'ambito della recessione europea e l'elevato debito.

Lo afferma S&P Global Ratings mettendo in evidenza lo spazio di manovra di bilancio "limitato" per l'Italia fra un debito che dovrebbe attestarsi alla fine del 2022 poco sotto il 138% e un deficit previsto quest'anno al 6,3%. "Nonostante questo non anticipiamo imminenti rischi di bilancio dalla transizione al nuovo governo", osserva S&P prevedendo una "recessione lieve" per il Belpaese nel 2023 con il Pil calo dello 0,1%.