Elezioni, prove di dialogo tra Calenda e Renzi | M5s, Di Battista: "Da Grillo a Fico, in tanti non mi vogliono"

Con Renzi "ci incontreremo per discuterne, perché un accordo tra di noi non è nè scontato nè banale.

Con Renzi ci unisce una consonanza programmatica e ci dividono alcune scelte". Così Carlo Calenda, leader di Azione , parlando delle possibili alleanze dopo lo strappo con il Pd. Sul fronte Centrodestra, Salvini propone la flat tax anche per i lavoratori dipendenti, mentre Giorgia Meloni ribadisce che se Fratelli d'Italia otterrà il maggior numero di voti nella coalizione, proporrà il suo nome per Palazzo Chigi. In casa M5s, niente candidatura per Di Battista ("ci sono tante componenti dell'attuale Movimento che non mi vogliono, da Grillo passando per Fico") e Casalino . Berlusconi : "Siamo noi il vero centro , alternativo alla sinistra. Candidarmi? Devo ancora decidere".