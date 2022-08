Elezioni, Patuanelli (M5s): niente alleanza col Pd, noi i nuovi progressisti

"No ad alleanze col Pd, almeno per il momento".

Lo ha affermato il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli (M5s) in un'intervista a La Stampa. "Non vedo margini per dialogare con chi ha rotto in 5 minuti un'alleanza costruita faticosamente. Non si tratta di 'sentirsi' la nuova sinistra progressista, ma di esserlo di fatto", ha aggiunto.