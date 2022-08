Elezioni, Patuanelli: accordi con il Pd? Al momento no | Casini: non è Fratoianni il baricentro del Centrosinistra

"Io finito 'a sinistra'? "Per quanto mi riguarda la Dc è stata la mia vita e sono fiero di aver militato in questo partito. Ma la Dc dal 18 gennaio del 1994 non si presenta alle elezioni e lo stesso vale per il vecchio Pci". Così Pier Ferdinando Casini, intervistato dal Corriere della Sera. "Pur con tutto il rispetto dovuto a Fratoianni, credo che il baricentro della coalizione sia in tutt'altra direzione, come dimostrano i voti espressi dal Pd in Parlamento. Il resto sono chiacchiere o polemiche elettorali".