Elezioni, Meloni: "Letta tradisce misoginia, non ho bisogno di incipriarmi"

"Enrico Letta attacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d'Italia e dice che 'Giorgia Meloni sta cercando di incipriarsi'.

Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell'idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di 'incipriarmi' per essere credibile". Lo scrive su Facebook la leader di FdI, Giorgia Meloni, in merito alle parole pronunciate dal segretario del Pd.