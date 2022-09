Elezioni, Letta: "Se vince la destra a brindare sarà Putin"

Le parole di Salvini, che si è detto contrario alle sanzioni contro Mosca, "sono chiarissime e ci indicano la strada che prenderà l'Italia se vincesse la destra.

In quel caso brinderebbe in primo luogo Putin, poi Orban e poi Trump". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta. "Scegliere la destra che ha come rapporti preferenziali quelli con i governi ungherese e polacco significa retrocedere dall'Europa di serie A all'Europa di serie B", ha aggiunto.