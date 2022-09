Elezioni, Letta attacca Salvini: "Oggi Pontida provincia d'Ungheria"

"Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria".

A dirlo è il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando all'evento promosso dal partito in piazza a Monza e facendo riferimento al raduno leghista sullo storico pratone della città lombarda. "Noi - ha sottolineato Letta - non vogliamo un'Italia che si leghi all'Ungheria come Salvini ha proposto di fare. Noi non vogliamo un'Italia che strizza l'occhio a Orban e Putin. Vogliamo un'Italia che sia nel cuore dell'Europa ed è fedele alle sue alleanze".