Elezioni, Letta ai militanti: "La scelta è tra Pd e destra, chi lo nega mente"

"O la destra o la sinistra".

Per Enrico Letta è questa "l'unica scelta possibile" per chi voterà il 25 settembre. Ai militanti del Pd, il segretario afferma: "Mancano tre settimane per supportare il nostro programma per un'Italia democratica e progressista. Non c'è alternativa possibile, o noi o loro. O il futuro o il passato. O il progresso o la conservazione reazionaria. O la giustizia sociale o il privilegio e la rendita. Chi nega che in fondo sia solo questa la scelta, semplicemente mente".