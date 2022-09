Elezioni, La Russa: Salvini ovunque al governo tranne che premier

"Matteo Salvini al Viminale? Io lo vedo bene ovunque, in qualunque ministero, tranne che come presidente del Consiglio, perché lì, naturalmente, vedo meglio Giorgia (Meloni, ndr).

Per il resto ho grande stima di Salvini". E' questa l'opinione espressa da Ignazio La Russa a margine della presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia alle politiche, a Milano. Alla domanda sull'ipotesi proposta dallo stesso Salvini di indicare prima del voto qualche ministro, La Russa ha sottolineato che era "una proposta che non scandalizzava ma non è stata tradotta in realtà. La lista si farà dopo".