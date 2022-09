Salvini: "Se gli italiani scelgono Lega, sono pronto a fare il premier" | Letta: "Questo voto è la nostra Brexit"

Ultima settimana di campagna elettorale prima del voto del 25 settembre.

Matteo Salvini punta in alto: "Ho già fatto il vicepremier e il ministro dell'Interno e penso di averlo fatto bene. Se gli italiani scelgono Lega sarebbe un orgoglio e un'emozione fare il presidente del Consiglio". Il segretario del Pd, Enrico Letta paragona le elezioni alla Brexit. "Io paragono questo voto alla Brexit. È la nostra Brexit. La sfida è contro la destra. È una destra che, non ho paura di dire, staccherebbe l'Italia dal resto dell'Europa". Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi è convinto che ci siano ancora speranze per un Draghi bis. "Che Draghi alla domanda di una giornalista risponda 'no'...alla domanda di un Mattarella, ove ci fosse risponderebbe in un altro modo".