Elezioni, Calenda: "L'Italia ha scelto la strada del populismo"

"Il Paese ha scelto di andare avanti sulla strada del populismo".

Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda in conferenza stampa dopo l'esito delle politiche, sottolineando che "per la prima volta nella storia il Pd non ha neanche dichiarato cosa voleva fare con i voti presi. Io credo che il risultato disastroso del Pd sia frutto di questa non chiarezza". Calenda ha poi chiarito che "nei prossime mesi la divisione netta in tre poli risulterà ancora più forte: il Pd tornerà con i Cinquestelle, poi ci sarà la coalizione di destra al governo e quello che dovremo costruire noi, il polo del buon governo e della serietà".