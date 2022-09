Elezioni: Berlusconi, terzo polo? E' il Movimento 5 Stelle

"Se esiste un "Terzo Polo" in Italia, oltre alle due principali coalizioni, esso è costituito dal Movimento Cinque Stelle, che ha deciso di correre da solo.

Esiste poi una galassia di piccoli movimenti di centro, sedicenti liberali, ma orientati verso sinistra, che comunque non giocheranno alcun ruolo concreto". Così Silvio Berlusconi, sottolineando che "l'unico centro possibile è quello che rappresentiamo noi, il centro liberale, cristiano, garantista, europeista, atlantista, il centro che in tutt'Europa si identifica nel Partito Popolare Europeo, che noi orgogliosamente rappresentiamo in Italia".