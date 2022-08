Elezioni, al via dopo tre rinvii la Direzione Pd sul nodo candidature

Dopo tre rinvii e a 12 ore dalla prima convocazione, è iniziata alle 23.15 la riunione della Direzione nazionale del Pd voluta dal segretario Enrico Letta, che ha preso la parola.

Sul tavolo, il nodo delle candidature nei collegi in vista del voto del 25 settembre, che ha richiesto tempi e alimentato qualche polemica interna. La riunione si svolge in parte in presenza, nella sede romana del Nazareno, in parte in collegamento web.