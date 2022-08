Elezioni, Di Maio: "Una follia eliminare il Reddito di cittadinanza" | FdI: no a commissione d'inchiesta Lega-Russia

Adolfo Urso, presidente del Copasir e senatore di Fratelli d'Italia - intervistato dal Corriere della Sera - dice no alla commissione d'inchiesta proposta da Luigi Di Maio per faccia luce sui rapporti fra Lega e Mosca: "Credo che sia giusto e doveroso in campagna elettorale evitare di delegittimare o screditare gli avversari in questo modo, si fa il gioco delle autocrazie e delle dittature, che hanno proprio come obiettivo quello di confondere i cittadini delle democrazie e mettere una contro l'altra le forze politiche, per minare il sistema dalle fondamenta".