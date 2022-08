Dal nucleare al sindaco d'Italia: il programma di Azione-Italia Viva

ENERGIA -

Quello delle navi per la trasformazione del gas liquido rappresenta solo il primo step della politica del terzo polo. Sono previste tre fasi: la prima a breve termine per arrivare all'indipendenza dal gas russo, da raggiungere tramite rigassificatori e tetto al prezzo del gas; la seconda sul medio periodo, nella quale ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 con fonti rinnovabili e una terzo per il lungo periodo, nella quale includere il nucleare nel mix energetico per arrivare a "emissioni zero" nel 2050.

LAVORO -

Per rilanciarlo si pensa all'introduzione di un salario minimo, ma anche all'eliminazione del reddito di cittadinanza dopo il primo rifiuto e a una riduzione di un terzo dopo 2 anni.

GIUSTIZIA -

Tra i provvedimenti pensati per la giustizia il ripristino della prescrizione sostanziale. Proposta, inoltre, l'introduzione di norme finalizzate a ridurre i casi di appello da parte del pubblico ministero in caso di assoluzione.

RIFORME ISTITUZIONALI -

Come anticipato da Matteo Renzi, c'è la parte dedicata all'elezione diretta del premier - il "sindaco d'Italia" -, ma accompagnata dal superamento del bicameralismo perfetto, come già tentato dallo stesso Renzi nel 2016, e da una accelerazione sull'autonomia.

MIGRAZIONE -

Si parla poi di migrazione, da affrontare con un ministero ad hoc e "accordi di cooperazione con i Paesi di origine e di transito", ristabilendo "una distinzione tra profughi umanitari e migranti economici". Su questo versante viene richiamata la collaborazione con i Paesi dell'Ue da intensificare e rivedere.

POLITICHE UE -

Si propone l'abolizione dell'unanimità nel processo decisionale e l'adozione di una politica estera comune.

DIRITTI -

Sul tema dei diritti si annuncia una legge contro l'omotransfobia, ma senza riferimenti alla legge Zan che IV contribuì a non far approvare, mentre per agevolare la maternità l'idea è quella di un "sostegno alle imprese per le spese di sostituzione di maternità".

GIOVANI -

Per i giovani si pensa a portare l'obbligo scolastico da 16 a 18 anni e di estendere il tempo pieno a tutte le scuole primarie.

CULTURA -

Riguarda sempre i ragazzi un'idea per rilanciare la cultura, quella di "far conoscere la Capitale d'Italia tramite un viaggio gratis per tutti gli under 25".Una proposta che sarebbe da affiancare a quella di istituire un carnet per l'accesso ai luoghi della cultura con 10 ingressi gratuiti.