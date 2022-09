Aborto, Meloni: "Non voglio modificare la 194, voglio aggiungere diritti"

Giorgia Meloni è tornata sul tema dell'aborto.

"Io non ho mai detto nell'arco della mia intera esistenza che voglio modificare la 194, ma ho detto che voglio applicarla", ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia. "Vorrei aggiungere diritti. E vorrei che le donne che si trovano nelle condizioni di abortire perché non hanno alternative, magari per ragioni economiche, possano avare quella alternativa", ha aggiunto.