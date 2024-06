Lega, Salvini: "Bossi? Mancanza rispetto, ascolterò i militanti" | E Castelli evoca l'espulsione

"Il movimento politico riesce a crescere nonostante il suo fondatore (Umberto Bossi, ndr) annunci che voti per un altro partito. Cosa farete? Non voglio male a nessuno, gli ho dedicato il libro, sicuramente dovrò ascoltare i militanti. È chiaro ed evidente che se qualcuno dice che vota per un altro partito (Forza Italia) manchi di rispetto non solo al segretario in carico ma all'intera comunità". Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando i risultati delle Europee, in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio, a Milano.