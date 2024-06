Fidias Panayiotou, chi è lo youtuber cipriota che può diventare Europarlamentare

Si fa chiamare Fidias e vanta su YouTube oltre 2,6 milioni di follower. Molto attivo anche su Instagram e TikTok, è famoso sul web, in generale, per le "challenge" che ha iniziato a condividere nel 2019: dal resistere cinque giorni senza dormire ad abbracciare Elon Musk, a come vivere gratis in aeroporto per 10 giorni. Un curriculum che non ha nulla a che vedere con il mondo della politica, come ha riconosciuto lui stesso quando, ad aprile, annunciò la sua candidatura: "Mi candido da indipendente perché non voglio adattarmi agli schemi e per dimostrare che non ho interessi di partito".