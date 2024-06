Europee, la svolta a destra: le urne bocciano Macron e Scholz e promuovono Meloni, tiene Sanchez in Spagna

Aggiungiamo la netta vittoria di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e il trionfo dell'ultradestra in Austria, e il quadro è completo. La virata è pressoché completa. E, se Ursula von der Leyen è già al lavoro per costruire un'ampia coalizione contro gli estremisti di destra, in Francia Emmanuel Macron ha già sciolto l'Assemblea nazionale e indetto nuove elezioni mentre in Germania Olaf Scholz ha ammesso: "Il risultato è stato negativo per tutti e tre i partiti di governo. Mettiamoci al lavoro per le politiche del 2025". Mentre in Spagna il premier Pedro Sanchez rivendica la capacità del suo Paese di essere l'unico a resistere all'ondata di estrema destra.