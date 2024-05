Europee, Fratelli d'Italia: "Nuove minacce a Giorgia Meloni sui manifesti elettorali a Roma"

"Ancora sfregi e minacce al premier Giorgia Meloni sui suoi manifesti elettorali.

Oggi è successo di nuovo a Roma, domani chissà dove". Lo ha affermato il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia in Senato, Raffaele Speranzon. "Il punto è che gli antagonisti dei centri sociali non perdono occasione per distinguersi per queste iniziative perché temono ancora una volta il consenso popolare per il capo del governo. Mi auguro che gli autori del vile gesto vengano individuati, ma allo stesso che si riesca a porre fine a questi episodi", ha aggiunto.