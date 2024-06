Europee 2024, gli esclusi eccellenti delle elezioni: da Calenda a Renzi e Bonino

"Niente, è andata male. Purtroppo la lista Stati Uniti d'Europa è rimasta fuori per pochissimo dal Parlamento europeo. Non abbiamo fatto il quorum (4%, ndr) che peccato. Ma non smetteremo di lottare per questa idea di Europa, l'unica nella quale l'Italia può giocare un ruolo da protagonista". E' il commento di Matteo Renzi dopo i primi risultati ottenuti dalla lista Stati Uniti d'Europa (che si è fermata al 3,9%). Arriva la bocciatura quindi anche per Emma Bonino, nella lista insieme a Renzi. Tra gli esclusi eccellenti Carlo Calenda. Per il leader di Italia Viva "sul risultato italiano pesa l'assurda rottura del Terzo Polo: potevamo avere sette parlamentari europei riformisti, insieme. E invece sono zero. Che follia".