Elezioni suppletive a Monza e Brianza, come e quando si vota per il Senato

Domenica 22 e lunedì 23 ottobre i cittadini voteranno chi fra gli otto candidati in lista prenderà il posto di Silvio Berlusconi in Parlamento

I cittadini sceglieranno chi tra gli otto candidati in lista prenderà il posto di Silvio Berlusconi nel seggio a Palazzo Madama. Nel collegio maggioritario, verrà eletto senatore il candidato che riceverà anche un solo voto in più rispetto agli altri.

Come e quando si vota Nel collegio uninominale n. 6 della Regione Lombardia, sono chiamati alle urne i cittadini maggiorenni dei 55 comuni della provincia di Monza e Brianza. Si voterà domenica 22 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 23 ottobre dalle 7 alle 15, mentre lo scrutinio inizierà al termine delle operazioni. Per le elezioni suppletive del Senato, è necessario presentarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e documento d'identità. Si potrà indicare una sola preferenza barrando con una X il nome del candidato scelto oppure il suo simbolo.

Non sarà possibile il voto per corrispondenza per gli elettori Aire residenti all'estero, i quali dovranno tornare in Italia per indicare il proprio giudizio. Il voto domiciliare sarà consentito solo agli elettori con gravi infermità, dipendenti da apparecchiature elettromedicali o impossibilitati a lasciare l'abitazione.

