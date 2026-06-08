I RISULTATI IN DIRETTA DOPO LE 15
Ballottaggi amministrative 2026, riaprono i seggi: alle 23 affluenza al 39,8%
Si vota fino alle 15, poi lo spoglio. Si torna alle urne ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani tra i capoluoghi di provincia.
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Hanno riaperto i seggi nei 42 Comuni chiamati nuovamente alle urne per l'elezione del sindaco dopo che, nella prima tornata del 24 e 25 maggio, nessun candidato è emerso vincitore. Sei di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Le urne chiudono alle 15. Alle 23 di domenica, quando si è chiusa la prima giornata di ballottaggio, l'affluenza era al 39,8%: in netto calo rispetto al primo turno delle amministrative 2026.