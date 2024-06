Elezioni comunali 2024, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi

Conclusa la prima tornata elettorale dell'8 e 9 giugno, sono 101 i Comuni italiani che tornano alle urne per il ballottaggio. Al secondo turno sono chiamati i Comuni con più di 15mila abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti. Domenica si è votato fino alle 23, oggi sarà possibile fino alle 15. Occhi puntati in particolare su Bari, Firenze e Perugia ma anche su Campobasso, Potenza e Caltanissetta. L'affluenza alle 23 di domenica si è fermata al 37%. Il dato del primo turno in tutta Italia era stato pari al 53,21%. LO SPECIALE