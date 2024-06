Il climatologo Luca Mercalli candidato alle amministrative in Piemonte: ha preso zero voti

"Mi ha sorpreso ma in fondo la diffidenza da parte di Usseaux nei miei confronti non è tanto diversa da quella che, in tutto il mondo, investe i temi ambientali", ha commentato il climatologo a La Stampa. "Volevo partire dal basso, dalla lotta al clima, ma a dettare l'agenda sull'ambiente - ha aggiunto - non ci riescono Antonio Guterres e Papa Francesco, figuriamoci io. I Verdi in passato mi hanno proposto molte volte cariche politiche, anche a livelli più alti. C'è anche chi mi voleva ministro". Al Corriere della Sera ha invece spiegato che neanche lui si è votato perché non è "residente in paese, ma ancora ad Almese, nonostante ormai viva lì". La sconfitta politica è comunque stata presa con filosofia: "Ci rido su".