Stati Uniti, Joe Biden potrebbe ritirarsi: i democratici valutano i 6 possibili sostituti

Tra i più quotati per sostituire Biden c'è il governatore della California Gavin Newsom. Giovane e di bell'aspetto, è stato anche sindaco di San Francisco per sette anni. Prima di ciò, ha fondato un'azienda vinicola nell'esclusiva Napa Valley dello stato. La sua figura potrebbe convincere i dem anche se Fox News sottolinea come Newsom ai giornalisti avrebbe confermato il suo sostegno all'attuale presidente Usa. "Non vedo l'ora di votare per lui a novembre", ha detto aggiungendo che il partito "non potrebbe essere più completamente unito" se Biden si ritirasse, quindi non dovrebbe farsi da parte.