Usa 2024, Wsj: "Trump in vantaggio con il 47% contro il 45% di Harris"

In vista delle elezioni Usa 2024, Donald Trump sorpassa Kamala Harris a livello nazionale nell'ultimo sondaggio del Wall Street Journal, che considera anche candidati terzi e indipendenti. A meno di due settimane dal voto, il tycoon è avanti col 47% rispetto al 45% della sua rivale, mentre in agosto la candidata dem risultava in vantaggio di 2 punti. Dalla rilevazione emerge che gli elettori hanno adottato una visione più positiva del programma e delle performance passate di Trump e una visione più negativa della vicepresidente.