Usa 2024, Trump: "Harris una comunista radicale che distruggerà il Paese"

"Una comunista radicale che distruggerà il nostro Paese". In un comizio indoor gremito di fan a Wilkes-Barr, in Pennsylvania (uno degli Stati in bilico, ndr), Donald Trump ha continuato a dipingere così la sua rivale Kamala Harris. Il candidato repubblicano ha attaccato la democratica sempre sugli stessi temi: immigrazione, economia, inflazione, riduzione dei fondi alla polizia (una posizione che aveva prima di diventare vicepresidente), contrarietà al fracking (altra posizione che ha cambiato) e persino la sua risata esplosiva ("le hanno impedito di ridere, altrimenti perde").