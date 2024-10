Usa 2024, Trump denuncia presunti brogli in Pennsylvania

A meno di una settimana dalle elezioni Usa 2024, Donald Trump ha denunciato presunti brogli nella gestione e nel conteggio dei voti anticipati in Pennsylvania, uno degli Stati da cui dipenderà l'esito delle presidenziali in programma il 5 novembre. "La Pennsylvania sta barando e la stanno cogliendo sul fatto, a livelli raramente visti in passato. Denunciate le frodi alle autorità. Le forze dell'ordine devono agire, ora!", ha scritto l'ex presidente sul social media Truth. Il tycoon sembra aver fatto riferimento a recenti notizie di moduli per la registrazione degli elettori potenzialmente fraudolenti rispediti al mittente nelle contee di Lancaster e York, oltre a denunce non comprovate di seggi per il voto anticipato chiusi prima dell'orario prestabilito.