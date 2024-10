In vista delle elezioni Usa 2024, Donald Trump prova ad attirare il voto dei democratici delusi con un comizio a Coachella, in California. "Solo io posso salvarvi dal caos in cui vi ha gettato Kamala Harris", ha attaccato il tycoon. "Joe Biden è stato il peggior presidente nella storia del nostro Paese, lei è la peggior vice presidente", ha detto ancora Trump circondato, sul palco, da vetri anti-proiettili dopo i due attentati a Butler e in Florida.