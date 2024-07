Usa 2024, nuovo sondaggio: per 67% elettori Biden deve ritirarsi

Secondo un nuovo sondaggio ABC News/Washington Post/Ipsos, il 67% degli elettori americani ritiene che il presidente Joe Biden dovrebbe farsi da parte come candidato democratico per la Casa Bianca. Il sondaggio si aggiunge a quelli di Morning Consult e CBS News che hanno rilevato come rispettivamente il 60% e il 72% degli elettori ritiene che Biden non dovrebbe candidarsi. Altre indagini stanno rivelando che il presidente sta perdendo posizioni nei confronti del suo sfidante, Donald Trump, anche negli Stati chiave. Dall'indagine condotta su 2.431 adulti è emerso inoltre che la metà degli americani attribuisce alla performance del dibattito l'opinione sfavorevole verso Biden.