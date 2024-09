Usa 2024, sondaggio: Harris in vantaggio su Trump in Pennsylvania e Michigan

Kamala Harris, candidata democratica alla Casa Bianca, è in vantaggio rispetto all'ex presidente Donald Trump in Pennsylvania e in Michigan. Un nuovo sondaggio pubblicato dalla Quinnipiac University, dopo il recente dibattito televisivo tra i due candidati, vede Harris in vantaggio con il 51% delle preferenze in Pennsylvania, rispetto al 45% cento del candidato repubblicano. La vicepresidente ha anche cinque punti di vantaggio rispetto a Trump in Michigan, con il 50% rispetto al 45% del tycoon. I due rimangono quasi alla pari in Wisconsin, con un solo punto di distacco.