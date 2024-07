Usa 2024, un primo senatore democratico chiede a Biden di ritirarsi

Peter Welch è il primo senatore democratico a uscire allo scoperto e chiedere a Joe Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. "Rispetto profondamente Biden" per averci salvato da Donald Trump. Ma "per il bene del Paese deve ritirarsi", afferma Welch in un editoriale sul Washington Post. Intanto, il leader della maggioranza democratica al Senato americano Chuck Schumer ha segnalato in privato ai donatori di essere aperto a un candidato presidenziale democratico diverso dal presidente Joe Biden, riferisce Axios.