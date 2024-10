Usa 2024, Nyt: "Harris ha raccolto più di un miliardo in 3 mesi, un record"

In vista delle elezioni Usa 2024, Kamala Harris ha incassato più di un miliardo di dollari in meno di tre mesi come candidata dem alla presidenza. Lo scrive il New York Times citando tre persone a conoscenza della sua raccolta fondi. Mentre altri candidati alla presidenza, insieme ai loro partiti, hanno già superato quella soglia, la velocità con cui Harris e i suoi comitati elettorali affiliati hanno raccolto la somma è senza precedenti. Ed è più di quanto il suo rivale Donald Trump abbia annunciato di aver racimolato in tutto il 2024.