Usa 2024, Biden: "Sono determinato a correre per la presidenza" | Gaffe su Zelensky che presenta come... Putin

Mi sono sottoposto a tre significativi e intensi esami neurologici. Il più recente in febbraio e tutti hanno detto che sono in forma", ha assicurato Biden, promettendo che se il medico glielo dicesse farebbe un altro esame neurologico. Alla fine il bilancio della conferenza stampa non è negativo per il presidente, ma potrebbe soltanto fargli guadagnare politicamente qualche giorno. E nel prossimo futuro potrebbe arrivare il momento di Kamala Harris, la vice che, come garantito dallo stesso Biden, "è qualificata per essere presidente, altrimenti non l'avrei scelta. Ma io sono la persona più qualificata per guidare nuovamente il Paese".