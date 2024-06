Usa 2024, i principali punti dei programmi di Biden e Trump

Durante la sua presidenza, Donald Trump aveva già provato ad abrogare l’Obamacare, non trovando l’appoggio di alcuni senatori repubblicani. Nonostante il fallimento, il tycoon ha rivelato, in un’intervista dell’11 marzo 2024, di non aver cambiato idea, affermando di voler tagliare alcuni punti dei programmi di previdenza sociale e Medicare, per “ridurre gli sprechi”. In un'altra dichiarazione controversa, Trump ha anche espresso l'intenzione di obbligare i senzatetto a sottoporsi a trattamenti medici e di riabilitazione o, in alternativa, affrontare l'arresto. Una posizione in linea con la recente decisione della Corte Suprema che concede alle autorità locali di multare tutti quelli che dormono per strada, occupando gli spazi pubblici delle città.