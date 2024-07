Usa 2024, governatori dem incontrano Biden alla Casa Bianca: "Siamo tutti con lui per vincere" | Il presidente ammette: "Al duello tv ho fatto un casino"

Secondo il New York Times, il presidente starebbe "valutando il passo indietro", ma l'amministrazione lo smentisce: notizia "assolutamente falsa". Per l'agenzia Reuters, in caso di rinuncia di Biden, la vicepresidente Kamala Harris è considerata la migliore alternativa per sostituirlo. Anche perché solo lei, se nominata, erediterebbe i fondi raccolti da Biden e la rete della sua campagna. Il Washington Post scrive che lo stesso ex presidente Obama ritiene "ancora più in salita" la strada di Biden ed è "da tempo preoccupato" sull'esito delle elezioni.