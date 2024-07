Usa 2024, donatori dem congelano 90 milioni finché Biden resta in corsa | Il leader dei Dem alla Camera scarica il presidente

Alcuni dei principali donatori democratici hanno annunciato al più grande super Pac pro-Biden, 'Future Forward', che congeleranno circa 90 milioni di dollari finché il presidente rimarrà in corsa per le elezioni. Lo riferisce il New York Times. La decisione di bloccare una tale quantità di donazioni è, finora, la conseguenza più concreta della scarsa performance del presidente al dibattito contro Donald Trump. Ma Joe Biden non è al momento interessato al passo indietro e ha fatto sapere di essere "determinato a correre per la Casa Bianca" (nonostante le recenti gaffe).