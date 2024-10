Usa 2024, dibattito tv tra i candidati vicepresidenti Walz e Vance: scontro su aborto e migranti

Vance e Walz si sono affrontati anche in merito all'aumento del costo della vita, divenuto ormai insostenibile per molti cittadini statunitensi. Walz ha riconosciuto che il prezzo delle abitazioni negli Stati Uniti deve essere più basso e abbordabile per i cittadini. Il candidato ha fatto riferimento alla strategia presentata dalla vicepresidente per abbassare il costo delle abitazioni per i cittadini, ricordando che il programma elettorale della candidata democratica prevede la costruzione di altri tre milioni di unita' abitative, offrendo un contributo fino a 25mila dollari per chi acquista la prima casa. Walz, ha affermato inoltre che i Democratici sono sostenitori dei sindacati e della classe media, e ha sostenuto che l'amministrazione Trump sia stata responsabile del "deficit più alto della storia". La classe media, ha affermato il governatore, "ha pagato più tasse, mentre Trump non ha pagato nulla negli ultimi 15 anni".