Usa 2024, al via la convention repubblicana | Trump annuncia: "Dopo l'attentato ho cambiato il mio discorso, unirà il Paese"

Si apre a Milwaukee la convention repubblicana che confermerà la candidatura di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. "Il mio discorso sarà completamente diverso da quello che avevo preparato", ha detto il tycoon dopo l'attentato di Butler. "È un'opportunità per unire il Paese, mi è stata data questa possibilità", ha aggiunto. Sul palco del Fiser Forum la famiglia dell'ex presidente sarà rappresentata dai figli maggiori, Donald Trump Jr. ed Eric Trump. Non parleranno, invece, né l'ex first lady Melania, né la figlia Ivanka. Durante la convention, i delegati di ciascuno Stato si impegneranno a sostenere il loro candidato e approveranno la piattaforma con il programma. Per Trump, che ha ottenuto 2.265 delegati alle primarie, oltre il quorum necessario per la nomina, si tratta quindi di una pura formalità.