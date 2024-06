Usa 2024, Biden: "Trump vuole essere un dittatore alla Casa Bianca"

"Donald Trump dice di voler essere 'un dittatore al primo giorno alla Casa Bianca', la minaccia che rappresenta è peggiore di quella del 2016". Lo ha affermato Joe Biden nel corso di un evento elettorale a White Plains, New York. Secondo il presidente Usa, il tycoon "sostiene che vuole abolire la Costituzione e chiama gli insorti condannati che ora sono in prigione come dei 'patrioti' e dice che se perde ancora a novembre ci sarà un 'bagno di sangue' - ha proseguito -. Che razza di uomo è questo?".