Abigail E. Disney, cineasta erede della fortuna Disney, ha annunciato in uno scambio di mail che la campagna di Biden e i comitati che la sostengono "non riceveranno un altro centesimo da me fino a quando non stringeranno i denti e sostituiranno Biden". Lo riporta il New York Times. "Biden è un brav'uomo che ha servito bene il suo Paese, ma la posta in gioco è troppo alta per consentire alla timidezza di determinare la nostra linea di condotta", ha aggiunto Disney, tra i donatori democratici di spicco. Tra i comitati che sostengono la candidatura del presidente figurano il Comitato Nazionale Democratico, i super Pap e i gruppi no-profit.