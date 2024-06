"So che non sono giovane e che non dibatto bene come un tempo, ma so come fare questo lavoro e so dire la verità", ha tentato di rassicurare Biden. Anche Jill, l'unica forse che potrebbe convincerlo a farsi da parte, insiste perché il marito continui nella Corsa alla Casa Bianca. "Non so cosa è successo, non mi sentivo così bene. Così mi ha detto Joe dopo il duello, ma gli ho risposto che non lasceremo che 90 minuti di dibattito definiscano i quattro anni della tua presidenza", ha raccontato ai sostenitori del consorte, strappando gli applausi.