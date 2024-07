Usa 2024, Biden ribadisce: "Corro per la Casa Bianca e batterò Trump"

Il duello tv con Donald Trump "non è stata la mia migliore performance. Da allora ci sono state molte speculazioni. La mia risposta è: corro" per la presidenza e "vincerò ancora". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden a Madison, in Wisconsin. "Resto in corsa e batterò Trump", ha ribadito. Biden si è quindi detto sicuro di poter servire come presidente altri quattro anni e si è impegnato ad affrontare il tycoon in un altro faccia a faccia televisivo. Il presidente ha anche assicurato di non essere malato: "Il dibattito è stato solo un cattivo episodio".