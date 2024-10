Donald Trump torna a Butler, Pennsylvania, dove il 13 luglio Thomas Crooks aprì il fuoco e tentò di ucciderlo. "Grazie a tutti. Come vi stavo dicendo...", ha detto riprendendo il discorso interrotto al momento degli spari di tre mesi fa. "Il nostro movimento per far tornare all'America grande appartiene al Paese, e fra un mese apriremo una nuova epoca d'oro", ha spiegato Trump. L'ex presidente ha quindi ricordato Corey Comperatore, il pompiere morto durante il suo tentato assassinio, e ringraziato il Secret Service. Sul palco anche Elon Musk: "Questa elezione è la più importante della nostra vita. L'altra parte vuole togliervi la libertà di parola. Serve la libertà di parola per avere la democrazia. Trump deve vincere per preservare la costituzione e la democrazia".