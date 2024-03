"Gli immigrati in alcuni casi non sono persone secondo me.

Ma non posso dirlo perché la sinistra radicale dice che è una cosa terribile da dire". Lo afferma Donald Trump definendo gli immigrati "animali". L'ex presidente parla poi della corsa alla Casa Bianca: "Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese". Infine l'attacco a Biden: "È una minaccia per la democrazia, è un incompetente".