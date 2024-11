La corsa a Usa 2024 di Donald Trump passa per un ultimo tonante comizio in Pennsylvania, forse il più importante fra gli Stati in bilico. Durante il suo intervento, il candidato repubblicano ha pronunciato una frase scioccante: "Non mi dispiacerebbe se sparassero ai media". L'ex presidente ha poi lanciato i consueti attacchi contro il partito democratico: "Kamala Harris è un'estremista di sinistra ed è totalmente corrotta". E ha ribadito l'avversione all'Europa, minacciando di alzare i dazi doganali. Il tutto mentre la partita per chi risiederà nella Casa Bianca si fa sempre più incerta, a giudicare dagli ultimi sondaggi.